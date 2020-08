Gemeenten gooien prijs van woningbouwvergunningen omhoog

In Kerkrade kost de bouwvergunning van een gemiddelde nieuwbouwwoning dit jaar 8269 euro, een stijging van bijna 150 procent. Vorig jaar kostte exact dezelfde vergunning daar nog 3316 euro. Ook in Leiden betaalt de nieuwbouwkoper ruim het dubbele aan de gemeente (van 3548 euro naar 7640 euro), zo blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door IGG Bouweconomie.



Tegenover de verhogingen staan ook prijsverlagingen. Zo ging het tarief in Baarn omlaag van 7480 naar 4920 euro (-34 procent). De laagste bouwleges betalen nieuwbouwkopers in Den Haag (2057 euro). Projectontwikkelaars rekenen de kosten door in de prijs die de consument betaalt voor een nieuwbouwwoning, die gemiddeld ruim 400.000 euro kost.