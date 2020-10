Gemiddelde huurprijs voor het eerst in zes jaar gedaald, maar juich niet te vroeg

De gemiddelde landelijke huurprijs in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar gedaald, maar juich niet te vroeg want ‘de prijzen zijn natuurlijk nog steeds enorm hoog’, zegt Paulus Jansen, oud-directeur van de Woonbond.

De gemiddelde landelijke huurprijs is voor het eerst in zes jaar gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onafhankelijke woningplatform Pararius waar (volgens het platform zelf) 65 procent van de beschikbare vrijesectorwoningen op staan.

In cijfers betekent het dat nieuwe huurders in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 16,56 euro aan huur betaalden per vierkante meter per maand. En dat is 0,4 procent minder dan een jaar geleden.

De prijsdaling is in veel grote en middelgrote steden te zien, blijkt uit cijfers, gebaseerd op de 14.375 woningen die via Pararius werden verhuurd. Bijvoorbeeld in Eindhoven, waar de prijsdaling het grootst was. De gemiddelde prijs daalde naar 13,74 euro per vierkante meter per maand: -7,1 procent.

Of Amsterdam: nieuwe huurders betaalden daar 22,09 euro per vierkante meter (-5,9 procent). In Utrecht was dat 17,47 euro (-2.9 procent) en in Den Haag 16 euro (-1,5 procent) per vierkante meter. Enkel in Rotterdam was een stijging zichtbaar. Huurders betaalden daar 16,04 per vierkante meter per maand (+0,6 procent).

Dat de huurprijzen voor het eerst in zes jaar zijn gedaald wil niet zeggen dat de vrije sector huurmarkt opeens goedkoop is, beamen zowel Paulus Jansen, oud-directeur van de Woonbond als Zeno Winkels, de nieuwe directeur van de Woonbond. ,,We hebben het wel over een daling in huurprijs, maar deze is alsnog enorm hoog. De huurprijzen in de vrije sector zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Hoe meer overspannen de markt, hoe gekker het wordt’’, zegt Jansen.

Expats

Maar als de tendens nu dan licht dalend is, is een voor de hand liggende verklaring: het wegvallen van de buitenlandse expats, vanwege corona, zeggen Janssen en Winkels. De vraag van buitenlandse huurders naar woningruimte is afgenomen, dus hebben particuliere verhuurders te maken met een minder grote markt. ,,Zeker in Amsterdam zie je heel duidelijk dat de vraag van expats is afgenomen’’, zegt Winkels.

Daarnaast kan het stilvallen van Airbnb een reden zijn voor de prijsdaling. ,,Dan komen die huurwoningen soms ook weer op de markt’’, zegt Winkels. ,,Het aanbod van huurwoningen neemt dan toe, maar de vraag blijft hetzelfde, wat je terugziet in de prijs.’’

ZZP

Wat oud-directeur Jansen ook verwacht is dat er op het moment veel zzp’ers en kleine ondernemers zijn die een deel van hun koopkracht zien wegvallen. ,,Zzp’ers en jonge ondernemers zijn vaak aangewezen op die markt van commerciële verhuurders, maar kunnen zich zo’n woning even niet meer permitteren. Ze blijven liever waar ze zitten, of logeren elders. Dat drukt ook weer de vraag.’’ Met de aangescherpte maatregelen van deze week verwacht hij overigens niet dat zzp’er de komende tijd weer iets duurs gaan huren.

Voorspelling

Jansen voorspelt dat de prijzen nog verder gaan dalen. ,,Dat geldt uiteraard enkel voor de vrije sector. De woningprijzen van corporaties worden door de wet gereguleerd en worden dus minder beïnvloed door de markt. De prijzen dalen om de simpele reden dat de situatie financieel onzeker wordt en mensen ook voorzichtiger worden.’’ Neemt niet weg dat de huurprijzen alsnog hoog zijn, volgens Winkels. ,,Zelfs een pandemie zorgt niet in één keer voor een betaalbare vrije huursector. Daar is wet- en regelgeving voor nodig’’, vult hij aan.

