Gerrit (65): ‘Ik wist niet dat de airco ook kon verwarmen, nu verbruik ik geen gas meer’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Gerrit Coster (65) uit Wierden.

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een appartement van 90 vierkante meter. Het is in 2016 gebouwd en toen zijn we er ook komen wonen. We wonen op de derde woonlaag, onder een plat dak. Maar alles is goed geïsoleerd en zit tussen andere appartementen. We hebben zelfs triple glas en dat is wel fijn, want we wonen tegenover het station en het scheelt geluid. We huren het appartement en de zes zonnepanelen op het zuidoosten zijn doorberekend in de huurprijs.

Na de hittegolf in 2017 hebben we een airco laten inbouwen. We hadden alles open staan voor de hond. Daardoor werd het op een gegeven moment 35 graden binnen. We hielden het niet meer uit. Ook de hond niet. Dus besloten we zo’n apparaat aan te schaffen. Wat ik in het begin niet wist, was dat die ook de woning kan verwarmen. Daardoor kwam ik erachter dat ik eigenlijk geen gas meer nodig had. Alleen nog voor warm water. Na een uitzending van Radar kwam ik uit bij een doorstroomboiler. Een elektrisch apparaat dat mijn water verwarmt. Ik heb ‘m in Duitsland voor 220 euro gekocht. Het afsluiten en opzeggen van het gas kostte me ook zo’n 200 euro.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Onze stroomkosten over 2020 waren 522,31 euro. Dat is op basis van 3823 kWh verbruik aan stroom en 485 kWh teruglevering. Gasverbruik hebben we sinds 2018 niet meer. Doordat we 680 euro hebben betaald, kregen we dus nog 157,69 euro terug. Die zonnepanelen zijn peanuts. Ze liggen misschien niet perfect, maar het is toch fijn. Mijn stroomverbruik is door de airco en de doorstroomboiler iets omhoog gegaan, maar dat weegt niet op tegen de kosten van gas.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ik ben al een aantal jaar bezig met minderen. Daarmee bedoel ik: zo min mogelijk proberen uit te geven aan mijn energiekosten. In dit appartement zit allerlei nieuwe, zuinige apparatuur. Daarvan gebruiken we het vaakst de oven. We houden van lekkere cakes, ovenschotels en friet. In de avond zetten we de ‘airco’ op 21 graden. We hebben geen wasdroger, want de was kan hier prima op het balkon drogen. Alleen de televisie mag wel een keer vervangen worden, die is al vijftien jaar oud.”

Woont u prettig?

,,Fantastisch. Ik woon hartstikke goed. Ik ben blij dat ik destijds de keuze heb gemaakt om van het gas af te gaan. Vergeet niet dat je voor gas én stroom netbeheerkosten en vaste aansluitkosten betaalt. Die voor gas heb ik niet meer. De energieprijzen gaan omhoog, althans, die van het gas. Dat blijft denk ik zo doorgaan, omdat de overheid ons van het gas af wil. Ik kan het iedereen aanraden. Zeker als je in een goed geïsoleerd appartement woont, is het prima te doen.”

Verantwoording

Deze aflevering van Energierekening is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Wil je ook meedoen aan de rubriek? Stuur dan een e-mail over je situatie met telefoonnummer naar wonen@dpgmedia.nl

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: