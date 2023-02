Getest: dit is de beste inductiekookplaat van 60 cm breed

Koken op inductie is populair. Logisch, want inductie biedt veel voordelen. Je hebt geen gas meer nodig, de plaat wordt snel warm en koud en is makkelijk schoon te maken. Inductiekookplaten zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes van zo’n 60 cm tot 90 cm.

Let wel op: als je overstapt van gas naar inductie heb je meestal een extra stroomgroep nodig.

De Consumentenbond test inductiekookplaten op onder meer koken en bakken, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal zo’n 110 inductiekookplaten getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 38 geteste kookplaten van 60 cm breed komt een model van AEG als Beste uit de Test. Een kookplaat van IKEA is de Beste Koop.

Beste uit de Test: AEG IKB64301XB

Volledig scherm Beste uit de test. © De Consumentenbond

Deze kookplaat van AEG heeft vier kookzones. Op iedere kookzone zit een boostfunctie, waarmee je snel kunt opwarmen. De plaat is ideaal om met vier pannen tegelijkertijd te koken. Zelfs op vol vermogen kan hij deze tegelijk prima aan. Ook is er voldoende ruimte voor de pannen.

Koken en bakken doet hij goed. Ook als je iets voor langere tijd wilt laten sudderen op een lage stand, houdt hij de temperatuur goed constant. De bediening zit op een prettige plaats en reageert snel en goed. Alles is goed af te lezen.

De kookplaat is verkrijgbaar in vier verschillende varianten (IKB64301XB, IKB64301FB, IKR64301XB en IKB6430SFB), waarbij alleen de rand verschilt.

Hij heeft ook wat minpuntjes. Zo heeft hij geen flexibele zone. Met een flexibele zone koppel je meerdere zones tot één grotere zone. Als een pan droogkookt slaat hij auto matisch af, maar dat duurt wel wat lang. Ook zijn vetvlekken zijn soms lastig weg te poetsen.

Beste Koop: IKEA MATMÄSSIG (104.670.93)

Volledig scherm Beste koop. © De Consumentenbond

Deze kookplaat van IKEA heeft, net als de Beste uit de Test, ook vier kookzones. De kookplaat is eenvoudig in uitvoering. Een boostfunctie zit op twee van de vier zones.

De plaat biedt voldoende ruimte voor gelijktijdig gebruik van vier pannen, maar hij is niet zo krachtig als de Beste uit de Test. Het vermogen is merkbaar lager als je alle zones tegelijkertijd gebruikt.

Met deze kookplaat kun je goed bakken en koken. Ook sudderen op een laag vermogen gaat goed. De bediening reageert goed en is goed af te lezen. De kookplaat is ook makkelijk schoon te maken.

Net als de Beste uit de Test heeft de kookplaat van IKEA ook wat minpunten. Zoals al benoemd, is hij niet heel krachtig. Dit merk je vooral als je alle vier de kookzones tegelijk gebruikt. De bediening werkt met plus- en mintoetsen. Je moet daardoor steeds flink wat drukken om het level aan te passen. Als laatste maakt de ventilator van de kookplaat best wat herrie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

