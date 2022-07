Getest: Dit is de beste stoomgenerator

Een stoomgenerator is een strijkijzer dat uitblinkt in stomen. Het strijkijzer is via een stoomsnoer verbonden met een losse watertank. De watertank is een stuk groter dan bij een gewoon stoomstrijkijzer. Ook stoomt hij een stuk krachtiger. Erg handig als je veel strijkt.

De Consumentenbond test stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren op onder meer gladstrijken, levensduur en gebruiksgemak. Er zijn ruim zeventig apparaten getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de veertig geteste modellen binnen de categorie stoomgeneratoren komt een model van Tefal als Beste uit de Test. Een stoomgenerator van Philips is de Beste Koop.

Er kwamen meer stoomgeneratoren als Beste uit de Test. We lichten hier de stoomgenerator uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Tefal GV9560 Pro Express Ultimate Care

Volledig scherm © Consumentenbond

Deze stoomgenerator van Tefal is vooral erg goed in het gladstrijken van lichte stoffen. Dat doet hij bovengemiddeld goed. Het gladstrijken van katoen gaat ook goed, maar niet meer dan gemiddeld.

Het apparaat zelf is zeer degelijk en heeft een krasbestendige zool. Je kunt de temperatuur zelf instellen naar wens. Instellen en bedienen werkt makkelijk. De watertank kun je verwijderen, zodat je hem makkelijk kunt vullen. Bijvullen hoeft overigens niet heel vaak, de tank heeft een inhoud van maar liefst zo’n 2 liter.

Een nadeel is dat de stoomgenerator moeite heeft met gladstrijken van zwaardere stoffen (bijvoorbeeld spijkerstof). Maar dat zie je bij meer modellen. Daarnaast kun je de hoeveelheid stoom niet instellen. Die heeft maar één stand. Ook is de handleiding niet volledig. Er wordt in kleine lettertjes verwezen naar de website van Tefal.

Beste Koop: Philips GC6740/30 FastCare Compact

Volledig scherm Consumentenbond © Consumentenbond

Deze stoomgenerator van Philips scoort ook goed en is een flink stuk goedkoper dan de Tefal. Een prima alternatief als je niet per se de Beste uit de Test wilt hebben.

De Philips scoort op veel punten net een tikkeltje lager dan de Tefal. De prestaties op het gebied van gladstrijken zijn vergelijkbaar. Lichte stoffen kan hij prima aan, katoen iets minder en met zware stoffen heeft hij moeite.

Net als bij de Tefal is het apparaat degelijk en kun je zelf de temperatuur instellen naar wens. Je bedient hem gemakkelijk. De krasbestendigheid van de zool is wat minder goed, maar nog steeds voldoende. De watertank is met ongeveer 1,5 liter wat kleiner dan die van de Tefal en hij is niet uitneembaar.

Net als bij de Tefal kun je ook bij de Philips de hoeveelheid stoom niet instellen. De handleiding is wel een stuk vollediger dan die bij de Tefal.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

