Getest: dit is de beste vrijstaande koelkast met vriezer

Een koelkast met vriezer wordt ook wel een koelvriescombinatie genoemd. In veel keukens zie je tegenwoordig dat de koelkast en vriezer zijn ingebouwd. Maar ook vrijstaande modellen worden nog veel verkocht. Het meest populair in die groep zijn de koelvriescombinaties.

De Consumentenbond test koelkasten op onder meer koelvermogen, vriescapaciteit, energieverbruik en gebruiksgemak. In totaal zijn er meer dan 190 koelkasten getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 150 geteste vrijstaande koelvriescombinaties doet Samsung het goed. De Beste uit de Test is een model van Samsung. Ook de Beste Koop gaat naar een ander model van ditzelfde merk.

Beste uit de Test: Samsung RB38A7B6BB1

Deze koelkast van Samsung heeft maar weinig minpunten. Het is een groot model met een bruikbaar volume van 200 liter in het koelgedeelte en 73 liter in het vriesgedeelte.

Koelen en vriezen doet hij allebei erg goed en snel. De temperatuur binnenin blijft goed stabiel. Hierdoor is hij geschikt om in een onverwarmde ruimte te zetten. Daarnaast is hij erg zuinig met energie en maakt hij maar weinig herrie.

Hij beschikt zowel over een snelvriesfunctie als een snelkoelfunctie. Het vriesvak is ‘no frost’, waardoor je het vriesdeel in principe niet hoeft te ontdooien.

Dit model heeft verder maar weinig minpunten. Hij is wat lastig schoon te maken. De vrieslades schuiven wat stroef en de ruimte tussen de twee deuren is beperkt.

Beste Koop: Samsung RB38A7B6AS9

Het oogt wat vreemd: een Beste Koop die duurder is dan de Beste uit de Test? Toch ben je met deze Beste Koop van Samsung uiteindelijk goedkoop uit. Koelkasten staan altijd aan en nemen een flink deel van de jaarlijkse energiekosten voor hun rekening. Om dus écht de Beste Koop te bepalen, worden naast de aanschafprijs ook de energiekosten over tien jaar meegerekend. En dit model maakt de hogere aanschafprijs meer dan goed met lage energiekosten.

De koelkast is even groot als de Beste uit de Test. Zeker gezien de grootte is hij relatief zeer zuinig. Op energiegebruik scoort hij zelfs een perfecte 10.

Wat betreft andere eigenschappen, zoals koelen en vriezen, doet hij maar weinig onder voor de Beste uit de Test. De temperatuur blijft mooi stabiel en hij maakt weinig herrie.

Net als de Beste uit de Test is het vriesvak ‘no frost’ en heeft hij een snelkoelfunctie en een snelvriesfunctie.

Hij heeft ook enkele minpuntjes. De verlichting in de koelkast is matig. Daarnaast is hij, net als de Beste uit de Test, niet makkelijk schoon te maken.

Hij is verkrijgbaar in twee kleuren. In het zilver (RB38A7B6AS9) en in het zwart (RB38A7B6AB1).

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

