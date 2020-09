Gietvloer, laminaat of pvc? Dit zijn de populaire keuzes

Er zijn twee typen gietvloeren: polyurethaan (PU) en een woonbetonvloer. De PU-vloer is volgens Hazeleger het populairst. ,,De vloer is vlak en strak en geeft een rustige uitstraling. Ik kan me voorstellen dat mensen met een druk leven behoefte hebben aan een fijne en neutrale sfeer. Het is een rustige basis voor alle soorten interieur. Je kunt allerlei kleurtinten kiezen. De vloer gieten we op in meerdere lagen. De prijs is dan ook afhankelijk van hoeveel je afneemt. Dit omdat we een week nodig hebben om de vloer aan te leggen. Iedere dag gieten we een nieuwe laag.’’



De woonbetonvloer is een cementgebonden product. Die is dus niet helemaal vlak en strak. ,,Woonbeton is aan een opmars bezig. Dat is ook iets duurder. Voor gangbare oppervlaktes variëren de prijzen tussen de 60 en 140 euro per vierkante meter. Dat is sterk afhankelijk van de toepassing, ondergrond en oppervlakte.”