Goedkoop blijkt duurkoop voor Ronald en Janine in Ik Vertrek: ‘We hadden in het ziekenhuis kunnen liggen’

Wie naar Frankrijk emigreert om daar een B&B te beginnen, denkt van te voren goed na over de koop van het pand. Zo niet de familie Bosman uit Groningen. In de nieuwe aflevering van Ik Vertrek zagen gisterenavond ruim 1.3 miljoen kijkers hoe zij een chambres d’hôtes voor een prikkie kochten na het maar één keer gezien te hebben. En dat leverde de nodige problemen op.

Slechts 2,5 uur waren Janine en Ronald Bosman uit het Groningse Zuid-Laren binnen geweest bij de makelaar in Frankrijk. Hun toekomstige B&B in de Lorraine Streek zagen ze één keer. Maar met een verkoopprijs van ‘slechts’ 75.000 euro konden ze geen nee zeggen. Bovendien was er een bouwkundige keuring en zagen ze ‘potentie’ in hun Franse droom.

Hoewel ze zes maanden een talencursus hebben gevolgd, wil hun Frans nog niet heel erg vlotten. Dat dat niet handig is, merkt Janine bij de notaris: ,,Als ik Frans had begrepen, had ik het tekenen van de koopakte toch wel prettiger gevonden.” Ook wanneer de burgemeester van het dorp - en tevens hun buurman - langs komt bij hun nieuwe woning, staat ze met haar mond vol tanden. ,,Misschien moet ik toch nog wat beter oefenen.”

Met horeca heeft het stel geen ervaring. Ronald werkt al 20 jaar bij een autogarage en Janine slijt haar dagen als secretaresse. Maar, dat maakt het koppel naar eigen zeggen meer dan goed met hun opgedane kennis uit tv-programma's: ,,We kijken veel programma's over B&B's en daar halen we veel inspiratie uit. Ik heb dan wel geen horeca-ervaring, ik ben vaak genoeg in hotels geweest op vakantie,” ligt Janine toe vlak voor vertrek.

Volledig scherm Ronald en Janine met de voormalige eigenaar Herman en een vriend uit Nederland. © AvroTros

De grote verbouwing

Voor de totale verbouwing van het pand in Bleurville, een gehucht zonder bakker of kroeg, moet best wat gebeuren. Het toekomstige Bed & Breakfast moet ingrijpend worden opgeknapt en daar hebben ze niet lang voor: na zes maanden willen ze de deuren openen. Voor de verbouwing van de eetzaal, vier gastenkamers en woonkamer hebben ze een klusbudget van 25.000 euro.

De vorige eigenaar van de Bed & Breakfast is Herman, een Nederlander. Aangezien Herman ook vastgoedmakelaar is, hebben Ronald en Janine geen aankoopmakelaar ingeschakeld. Ze hebben namelijk een ‘goed gevoel’ bij de man. En dus vertrouwen ze blind op de koop van hun toekomstige chambres d’hôtes, waar hun Franse droom kan beginnen.

Wanneer de kersverse huiseigenaren voor het eerst hun woning betreden na het ophalen van de sleutels, merkt Ronald al bij de eerste stap dat de vloer wegzakt. Na wat uurtjes in het pand te hebben gerommeld, lopen ze tegen de nodige gebreken aan. ,,Ik heb net in de kelder gekeken en daar word ik niet blij van. Er staat allemaal water in,” roept Ronald naar Janine. Zij is nog nooit in de kelder geweest en komt daar ook liever niet: ,,Ik vind het hier echt heel eng, ik durf daar niet in.” In de kelder treft het stel stinkend water aan. ,,We wisten wel dat hier water was, maar Herman had het over bronwater. Dat geloof ik niet. Ik weet nu wel waarom de vloer hierboven doorzakt. Dat isolatiemateriaal is hartstikke nat.”

Volledig scherm Verborgen gebreken. © AvroTros

Nog meer problemen

Ze besluiten probleem kelder even te laten voor wat het is. Er zijn nog meer problemen. Tot overmaat van ramp blijven ook een hoop balken verrot te zijn. ,,Het zijn behoorlijke tegenvallers, die ons niet verteld zijn. We hebben met vier mensen boven gestaan en dat was gewoon onveilig. We hadden in principe door de vloer kunnen zakken en in het ziekenhuis kunnen liggen. Ik blijf het maar bijzonder vinden met een bouwtechnische keuring uit 2017,” verklaart Ronald.

Na een paar weken zien de twee het even niet meer zitten en gaan ze voor een paar dagen terug naar Nederland. Ze hebben in Frankrijk behoorlijk wat tegenslagen gehad. ,,Er zijn een heleboel verborgen gebreken geconstateerd die ons niet verteld zijn. Dat valt me heel erg zwaar. Ik ben ook boos: we hebben heel veel risico gelopen. Daar heb ik Herman mee geconfronteerd. Daarop trok hij eigenlijk zijn schouders op en zei hij dat we wisten dat het pand slecht was. Dat konden wij niet weten, want we hebben echt kritische vragen gesteld en daar is over gelogen.”

Volledig scherm Verborgen gebreken. © AvroTros

Ondanks alle frustratie houden ze de moed erin en begint hun droomhuis ergens op te lijken. De badkamers laten ze voor wat ze zijn, want hun complete bouwbudget hebben ze er doorheen gejast. ,,Als ik zelf wat scherper was geweest, had ik wel wat dingen kunnen zien. Je moet er ook vanuit kunnen gaan dat mensen eerlijk zijn over de verkoop van een huis. We overwegen nog steeds om alsnog verborgen gebreken te melden. Dat is wel afhankelijk van het budget, want zo'n zaak kost ook geld.”

Na zes maanden flink door bikkelen is het eindelijk zo ver: de officiële opening. Met een zegening van de burgemeester op zak en met de eerste gasten binnen, zijn Ronald en Janine tevreden. ,,We hebben een hartstikke leuke chambres d’hôtes weggezet.”

Volledig scherm Ronald en Janine wachten op de eerste gasten. © AvroTros