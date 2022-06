Groeiende zonnebloem kan kind wel geboeid houden: ‘De moeder alle bloemen’

Verduurza­men, maar dan zonder (veel) gedoe: Jeffrey helpt huiseigena­ren met zelfverzon­nen truc

Zijn eigen huis was al van het gas af en de wc wordt doorgespoeld met regenwater. Het zette Jeffrey Rampaart aan het denken: wat zou ook anderen helpen om hun huis te verduurzamen? En prompt was daar een idee, even simpel als doeltreffend, om zonnepanelen, warmtepompen en regentonnen met een stuk minder gedoe bij de huiseigenaren te krijgen. Als projectmanager in Zeist maakt hij daar nu werk van.

1 juni