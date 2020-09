Groningse woningcorporatie blundert en gooit huisraad van Amber (28) bij grofvuil

VideoPer abuis heeft woningcorporatie Nijestee uit Groningen afgelopen donderdag de inboedel van Amber in de vuilcontainer gegooid. De spullen zijn nu deels kapot, of foetsie. Nijestee spreekt tegen ons van een enorme en spijtige fout en belooft het coulant op te lossen. Maar daar heeft de bewoonster bar weinig vertrouwen in. ,,Ze willen niet garant staan voor alles.”

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Vanwege de aanstaande verhuizing hebben Amber Tuynman (28) en haar vriend Pablo Divorato (38) de berging van huis aan de Johan Vermeerstraat volgestouwd met huisraad, kleding, onderdelen voor de motoren en meer van dat. Uiterlijk 31 augustus, gisteren dus, moeten ze hun appartement, dat ze van Nijestee huren, uit omdat het gebouw gesloopt wordt. Afgelopen donderdag, vier dagen voor de deadline, komt Amber rond vier uur ’s middags thuis als ze ontdekt dat haar complete inboedel op straat ligt.

Privéauto

Daaromheen en tussendoor is Servicedienst Groningen met een man of drie in de weer met haar spullen. ,,Ik zag eerst de racefiets van mijn vriend op straat staan, dat vond ik al gek. Daar is hij heel zuinig op. Daarna zag ik mijn eigen koffer en vervolgens nog meer spullen die van mij waren, allemaal uit de berging. Amber weet even niet wat te doen en kijkt verbouwereerd de mannen aan die struinen tussen haar eigendommen. ,,De zorgvuldig uitgezochte waardevolle spullen stonden op de stoep. Ze waren bezig om deze in hun privéauto te laden.”

Behoorlijk in shock spreekt ze vervolgens een van de mannen aan. ,,Hij vertelde dat ze er opdracht voor hadden gekregen van het bouwbedrijf. En dat de rest van mijn spullen in de container lag.” De eerste blik in de container zorgt voor een enorme schok bij Amber. ,,Alles wat mijn vriend en ik opgebouwd en bij elkaar gesprokkeld hebben, lag daarin. Fotolijstjes van mijn peutertijd, de bank, dozen met kleding, gereedschap, motoronderdelen van mijn vriend. Alle spullen die belangrijk voor ons zijn, alles wat we mee wilde nemen naar ons nieuwe huis.”

Politie kan niet veel uithalen

Amber heeft haar vader dan al gebeld, die de politie weer heeft benaderd. Dat moet wel omdat de werknemers van Servicedienst Groningen volgens Amber niet echt meewerken. ,,Ze wilden niet eens vertellen wie ze waren, en twee van hen gingen gewoon stoïcijns door met het vullen van hun auto terwijl ik in paniek vertelde dat het mijn spullen waren.” De politie kan echter niet veel uithalen, omdat het een civiel conflict is tussen verhuurder Nijestee en huurder, laat de woordvoerder ons later weten. En zo begint het lange wachten op een reactie van de verhuurder.

,,Nijestee nam het pas serieus toen we dreigden de pers in te schakelen, toen stond ik al vijf uur lang mijn eigen huisraad en grote delen van mijn leven van straat en uit de container te plukken”, briest Amber. Tijdens dat nare werk ontdekt ze dat er van alles kapot, besmeurd of verdwenen is. ,,Mijn huisraad lag tussen het afval. Overal zaten klodders mayonaise op, of het was kapot. Dozen en tassen lagen er opengereten tussen.”

Volledig scherm - © DvhN