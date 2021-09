Haal de juiste sfeer in huis bij de lichtbibliotheek

Tansu (29) wordt na 27 jaar uit woning gezet waar ze opgroeide: ‘Het is onmense­lijk’

27 september Tansu Sevilmis is ten einde raad. Met tranen in haar ogen heeft de 29-jarige Mijdrechtse de afgelopen dagen haar waardevolle spullen in dozen gedaan. Dinsdagochtend voor 12.00 uur moet ze na 27 jaar haar huurwoning in Mijdrecht uit zijn. ,,Het is onmenselijk.”