Half miljoen kijkers zien hoe huis met gigantisch zwembad binnen een hotelsfeer krijgt

Make-overHoe zorg je ervoor dat licht en donker samengaan zonder dat het contrast in de woonkamer te groot wordt? Bijna een half miljoen kijkers zagen zondag hoe de luxe woning van Dennis en Desidera gestalte kreeg in het SBS 6-programma Weer verliefd op je huis .

,,Ik ben klusmoe”, zegt Desidera aan het begin van de uitzending met een emotionele ondertoon. Dennis heeft hun huis in de loop der jaren stevig onder handen genomen. In de tuin is zelfs een gigantisch zwembad (van 9 bij 4 meter) ingegraven. Maar het interieur loopt achter en ze weten elkaar maar zelden te vinden in hun voorkeuren. Shoppen is een stressvolle bezigheid geworden.

Desidera wil graag licht, hotel chic met een gouden randje. Dennis is bang dat het huis veel te licht wordt als hij zijn vrouw haar gang laat gaan. ,,Ik houd ook wel van chic, maar dan met zwarte muren en hooguit wat goud hier en daar. Robuust en groot meubilair vind ik mooi.” Dat is Desidera dan weer een doorn in het oog. ,,De grootste discussiepunten zijn de kleur én de grootte van het meubilair. Ik vind grote meubelstukken niet bij ons huis passen.”

Als stylist Eva van de Ven van vtwonen langskomt, is voor haar wel duidelijk wat er moet veranderen. Een van de ideeën heeft ze van het stel al meegekregen: de keuken naar de voorkant verplaatsen. ,,Dat vind ik echt een heel goed idee. Verder zie ik toch ook wel overeenkomsten in hun smaak: het is luxe met een glansje. Maar als ik binnenkom, voelt het heel grof aan. Het voelt ook koud door de tegelvloer. Ik mis verfijning. Ik ga zorgen dat er meerdere laagjes komen."

Verder is Eva erg gecharmeerd van de ruime hal, waar je ‘het bezoek mee kunt imponeren’. ,,Mijn woonoplossing is dat ik met de vloer ga benadrukken waar de zithoek is en waar het eetgedeelte komt”, verklapt ze alvast.

Ze willen allebei in een hotel leven maar dan niet in hetzelfde hotel, vat presentator Kees Tol samen. Daar moet na de metamorfose verandering in komen. De vloer krijgt een look van eikenhout, voor warmte in het zitgedeelte. De basiskleur is roomwit met zandtinten en er wordt ook flink behangen. Het behang heeft reliëf, is zowel donker als licht, maar allebei met een glansje. ‘Gelaagde elegantie’, noemt stylist Eva het ontwerp.

De nieuwe zitkuil met aan de wand een knipoog naar het zwembad.

De biljarttafel, die ook dient als eettafel, krijgt een nieuwe kap. Het is een familiebezit dat Dennis en Desidera allebei graag terugzien in het verder totaal vernieuwde interieur. Dat die belofte wordt ingelost, maakt emoties los als ze een rondleiding krijgen na de make-over.

Alles is ‘fantastisch, mooi - ,,jeetje, wat een rust, dat wil je toch”, brengt Desidera uit. Eenmaal plaatsgenomen in de zitkuil, weet Dennis ook niet meer waar hij zijn woorden moet zoeken. ,,Dit konden wij zelf niet”, besluit hij nuchter. ,,Jij mag ook huilen”, spoort Desidera aan.

Dennis en Desidera houden van een grote woonkeuken waar iedereen kan komen aanschuiven om te borrelen.

