Han (72): ‘Die welkomstkorting is toch twee jaar gratis brood’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Han Lubach (72) uit Hoorn.

Hoe woont u?

,,Ik woon met mijn vrouw en dochter in een rijtjeshuis uit 1981 in Hoorn. De buitenmuren zijn slecht geïsoleerd maar sinds een jaar of twintig hebben we wel dubbel glas. Sinds 2013 hebben we zes zonnepanelen. Ik heb uitgerekend dat ik mijn netto-investering van 2300 euro er inmiddels uit heb.

Om de energiekosten verder te verlagen heb ik een pelletkachel. Dat scheelt in het gasverbruik. De korrels kosten me ongeveer 150 euro per stookseizoen. Omdat het huis een één pijpsysteem heeft met verwarming, krijg ik het nu door de pelletkachel eindelijk lekker warm beneden. 23-24 graden, als je wat ouder wordt heb je het toch graag wat warmer. Bovendien geeft mij dit het gevoel van een oude salamanderkachel. Fijnstof? Je blijft lachen. Eerst moesten we van het gas af en nu is dit ook weer niet goed. Voor mij is het simpel: ik maak een sommetje en dan is het mij het geld en comfort waard.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

Periode: mei 2020 - mei 2021

Kosten elektriciteit: €-168,83

Kosten gas: €845

Welkomstbonus: €150

Verbruik stroom: 2075 kWh

Teruglevering stroom: 2013 kWh

Netto stroomverbruik: 62kWh

Verbruik gas: 1011 m3

,,Mijn pelletkachel is een poosje stuk geweest. Hij ging niet meer automatisch aan. Daarom is mijn gasverbruik wat hoger. Ik las dat je de barbecue makkelijk kan aansteken met wokkels, dus ik probeerde dat ook voor mijn kachel. En hoppakee, het werkt als een tierelier. Verder stap ik ieder jaar over van energieleverancier. Ik krijg nu ook weer 150 euro welkomstkorting.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ja en nee. Ik kijk wel constant waar ik iets kan verdienen. Die welkomstkorting van 150 euro is toch twee jaar lang iedere week gratis een brood. Zo kun je het ook zien. Ik mag ook graag genieten. Dat spreekt elkaar misschien een beetje tegen, maar als ik bijvoorbeeld zin heb in een vette hap, haal ik een vette hap.

Met mijn AOW en pensioen probeer ik wel op mijn verbruik te letten. Mijn dagelijkse verbruik heb ik wel onder de knie. We hebben overal ledlampen en ik doe de kachel pas aan als het onbehagelijk wordt. Als ik een televisie of koelkast koop, let ik natuurlijk goed op het energielabel.”

Woont u prettig?

,,Ja zeker. We kijken uit op een park en een tennisbaan. En de visvijver is op loopafstand. Of ik ook graag vis? Zeker weten. Lekker karperen. Het liefst ’s nachts met een potje bier erbij. Lekker. Ik zeg wel eens: my home is my castle, mijn huis is mijn kasteel. Ik ga hier voorlopig niet weg. Ik hoop zelfs nog lang niet. Misschien zijn er dan wat aanpassingen en investeringen nodig, maar dat is dan maar zo.”

Dit is voorlopig de laatste aflevering van de Energierekening. Wellicht komt de rubriek in het najaar terug, als het er weer toe doet welke verwarmingsbron u in huis heeft. Bekijk hier alle afleveringen terug.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: