Harde afspraken nodig voor aanpak woningtekort: ‘Eén miljoen extra huizen in tien jaar gaat niet lukken’

Chris (86) kan niet doodgaan of verhuizen: ‘Laat mijn tuin vol miniatuur­ker­ken niet achter’

Verhuizen of doodgaan. Voor de 86-jarige Chris van der Sman is het eigenlijk geen optie. De Nootdorper blijft het liefst eeuwig wonen in het huis waar hij al zestig met zijn vrouw woont. Niet omdat hij zichzelf nergens anders ziet. Nee, omdat hij zijn hobby wil redden.

20 februari