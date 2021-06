Het huis van Koos kijkt uit op een schilderachtig tafereel, maar ook binnen is het een groot kunstwerk

Van aso-aan­pak naar voorbeeld­func­tie: hoe de Skaeve Huse een ‘ongehoord’ succesver­haal werden

31 mei De termen vallen nog steeds. Het zijn aso’s. Drugsverslaafden. Ze zijn gestoord. Die wil je onder geen voorwaarde in je buurt hebben. Overal in den lande heerst dezelfde teneur als het gaat om de komst van Skaeve Huse. Maar niet meer in Rotterdam. Diezelfde aso’s, die vooral psychisch in de war zijn en met hun gedrag de buurt terroriseerden, wonen hier al jaren zonder ook maar één onvertogen woord.