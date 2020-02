Het is februari en dus de hoogste tijd voor deze tuinklussen

Primeur: volledig houten wooncom­plex van 50 meter hoog voor Lloydkwar­tier

13 februari Een woongebouw van 50 meter hoogte is niet bijzonder in Rotterdam maar als dat complex volledig van hout is, is dat volgens architectenbureau Mei wel een primeur. Het Rotterdamse bureau bedacht voor de Lloydpier in Rotterdam-West ‘Sawa’, dat helemaal in ‘cross laminated timber’ wordt gebouwd.