Hier moet een appartement van 15 miljoen euro komen (maar de ontwikkelaar is opgestapt)

Dit zijn de gevolgen op de woning­markt bij de afschaf­fing van de 'jubelton'

De zogenoemde jubelton wordt afgeschaft, is te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Dit is het bedrag (105.302 euro) dat belastingvrij mag worden geschonken bij de aankoop van een eigen woning. Maar per wanneer wordt de jubelton écht afgeschaft? En wat zal het effect zijn?

30 december