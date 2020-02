Hier moet je op letten als je een ‘Ik-Vertrekje’ wilt doen

Deel 1: de vragen

De rust, ruimte, gemoedelijke mensen en dan die úitgestrekte wilde natuur. Ron Gerritsen (64) wordt helemaal enthousiast als hij vertelt wat hem en zijn vrouw Bets (72) zo leuk lijkt aan wonen in Zweden. ,,Het is vooral de vrijheid en de natuur die ons zo aanspreekt. Ik weet: als Bets en ik daar allebei in ons hummetje zijn, dan gaan we die laatste jaren van ons leven nog heel erg genieten.’’



Gerritsen werkt als rolstoelmonteur en kijkt vanaf zijn huurflat in het Utrechtse Overvecht uit over een autoboulevard. Al een tijd droomt hij van een ander bestaan. ,,Ik heb geen zin meer in het Nederlandse gebeuren. Hier in Utrecht kun je de deur niet open laten staan of de boel is gestolen voor je er erg in hebt. En al die mensen die op je vingers kijken... Als je vanmorgen een auto hebt gekocht, kijken de buren en familie vanmiddag wat-ie precies gekost moet hebben.’’