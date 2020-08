Hittegolf in aantocht: zo houd je de slaapkamer koel

De eerste hittegolf van het jaar is in aantocht. De verwachting is dat we vanaf donderdag te maken krijgen met een zeer hete periode. Best lekker, maar ook in de slaapkamer loopt de temperatuur aardig op. Wat kun je daaraan doen?

Vanaf donderdag kan de temperatuur oplopen tot wel 35 graden, wat kan zorgen voor onaangename hitte in huis én slaapkamer, de plek waar je eigenlijk tot rust moet komen. De een wil misschien een graadje meer dan de ander, maar de ideale temperatuur in de slaapkamer is ongeveer 16 tot 18 graden, menen slaapexperts.

Want: ‘Een goede, diepe slaap bereiken gaat bij voorkeur samen met een verlaging van de lichaamstemperatuur. En als het bloedheet is op je slaapkamer heeft je lichaam veel moeite om af te koelen. En dus ook om het stadium van diepe slaap te bereiken’, vertelde emeritus hoogleraar psychofysiologie van de Universiteit van Amsterdam, Gerard Kerkhof, eerder aan het AD.

Lakens

Wil je ondanks de hitte aangename temperaturen in je slaapkamer, dan zijn er een paar dingen die je zelf kunt doen. Begin met het kiezen van de juiste lakens. Lakens van synthetische stoffen zijn geen aanrader, want die laten geen lucht door. Katoen doet dat daarentegen wel. Neem dus een lichte variant in een lichte kleur.

Houd bovendien de ramen en deuren van je slaapkamer en de rest van het huis overdag dicht. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar met een open raam haal je juist de warme lucht naar binnen. Luchten is wel heel belangrijk, maar dan vroeg in de ochtend. ,,Het koudste moment van de dag in de zomerperiode is tussen 03.00 uur ‘s nachts en 07.00 uur in de ochtend. Maak daar vooral gebruik van’’, zegt Puk van Meegeren, van Milieu Centraal.

Slaap je op zolder? Van zolders is bekend dat ze flink opwarmen. Zet naast je zolderraam 's ochtends vroeg dan ook even alle ramen en deuren op de benedenverdieping en begane grond open. ,,Warme lucht stijgt naar boven en via het dakraam je huis uit, als een soort schoorsteen’’, tipt Claudia van Veenendaal van Velux, leverancier van zonneweringen.

Zonneschermen

Laat bovendien de zonneschermen zakken en sluit de gordijnen. Het eerste is effectiever dan het tweede, want zonwering aan de buitenzijde - of het nu een luifel, schaduwdoek of een luik is - is effectiever als zonnewering aan de binnenzijde, meent Van Veenendaal.

Verder is zonwerende beglazing een optie, volgens haar. ,,Het nadeel daarvan is alleen dat het ook ten koste gaat van het licht. Zie het als een zonnebril. Een sombere dag met zonwerende beglazing is nog ietsje somberder.’’

Plat dak

Wie slaapt onder een plat dak, weet dat het ‘s avonds loeiheet kan worden. Een langetermijninvestering is een groen dak, meldt Van Meegeren. Voor een groen dak heb je geen groene vingers nodig, want naar de sedumplantjes heb je nagenoeg geen omkijken. Het verkoelende effect van planten wordt op tussen de twee en vier graden geschat.



Diverse woonsites adviseren om een natte doek voor het raam van de slaapkamer te hangen. Of zelfs water op het dak te spuiten. Dat kan, maar houdt rekening met de luchtvochtigheid. De lucht dan zal ook klammer aanvoelen, vergelijkbaar met een tropisch klimaat. Niet doen dus, volgens Van Meegeren.

Ventilator

Tot slot is een ventilator of airco ook een optie. Het verschil tussen een airco en een ventilator is dat de ventilator de lucht niet koelt, maar alleen zorgt voor een luchtstroom in de kamer. Een airco koelt de lucht met hulp van een warmtepomp. Van deze twee kost de ventilator minder stroom en is milieuvriendelijker, sluit Van Meegeren af.

