Hoe de renovatie van dit dorpshart helemaal misgaat: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Cijfers over seksuele intimida­tie op Utrechtse universi­teit zijn mogelijk ‘top van de ijsberg’: veel slachtof­fers zwijgen

22 maart Zeker 17 studenten of medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU) maakten in het jaar 2019 melding van seksuele intimidatie op de universiteit. Een jaar eerder lag het aantal meldingen nog op 8, valt te lezen in een evaluatie die is uitgevoerd in opdracht van de universiteit. Volgens de betrokken onderzoekers vormen de cijfers vermoedelijk slechts een deel van ‘wat er speelt’, en wil lang niet iedereen een melding doen. ,,Dit is het topje van de ijsberg.”