Hoe een ‘brutale’ belegger Astrid (66) probeert weg te bluffen: ‘We zien dat gordijnen vaak dicht zijn’

Ja hoor, ook in Utrecht kan het gewoon: een rijtjes­huis voor meer dan 1 miljoen euro

Als hetzelfde huis in Amsterdam op een vergelijkbare toplocatie vlakbij het centrum had gestaan, kostte het vermoedelijk nog zes of zeven ton méér. Maar 1,15 miljoen euro voor een rijtjeshuis aan de Van Lidth de Jeudestraat in Utrecht is óók een vraagprijs die er mag zijn.

14 december