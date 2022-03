Hoe houd je het huis vrij van (sahara)zand en stof?

Het is een uitstekend moment om het over zand en stof in huis te hebben, vindt Marja Middeldorp. ,,Ik lees dat er dezer dagen veel saharazand neerdaalt in Nederland”, zegt Marja. ,,Dat woestijnzand vliegt via Spanje onze kant op. Ik heb in Saoedi-Arabië en de Emiraten gewoond en heb er daar wel mee leren dealen. Zand en stof zijn vervelend, dat zullen mensen in een nieuwbouwwijk wel herkennen! Het kan wel een jaar duren voor de straat een beetje schoon is. En het huis ook...”

Natte kranten

Mocht het in de tuin of in het huis nou echt stoffig zijn, dan is volgens Marja grover geschut nodig dan een bezem of een stofzuiger. ,,Als je bijvoorbeeld hebt geboord of geschuurd tijdens het klussen, dan kun je soms wel tien keer heen en weer gaan met stoffer en blik, maar het wordt niet snel stofvrij. Wat heb ik geleerd? Pak wat kranten erbij en trek de pagina's los. Leg ze op de grond en besproei ze met een plantenspuit. Met een bezem veeg je dan het stof op de vochtige krant. Vervolgens frommel je het in elkaar en als het niet te veel is kan het in de papierbak. Anders toch beter bij het restafval. Soms denken mensen dat het niet kan met houten vloeren, maar dat kan wel hoor. Je moet de kranten niet té nat maken. Het is verder ook een handige tip op het tuinterras.”



Sinds Marja terug is uit de woestijn, geeft ze de tip aan iedereen die midden in een verbouwing zit. ,,Het is trouwens nog beter als je tijdens het boren een stofzuiger vlak onder de boor houdt. Dan voorkom je al voor een deel dat het stof zich in huis verspreidt. Als er nog geen deuren in de kozijnen zitten, hang ik met twee klemmen een nat laken of een natte handdoek op om te voorkomen dat iedere kamer straks onder het stof zit.”

Stoffige auto

,,Ja, ik moet toch ook even denken aan de auto die op de oprit staat, want veel mensen vinden het fijn als die glimt. Dat saharazand legt een soort dekentje over onze auto's natuurlijk. Pas in ieder geval op als je meteen met de emmer en de spons aan de slag gaat. Beter is het om de auto eerst af te spoelen met water, met een tuinslang of een paar emmers water. Het stof is dan wel erg fijn, maar het kan toch krasjes veroorzaken op de mooie lak.

Ook auto's in nieuwbouwwijken zien er doorgaans vies uit, maar nog vervelender is het als zand en stof mee naar binnen gaat natuurlijk. Mijn moeder is net verhuisd naar een nieuwbouwhuis en ze staat bijna nooit meer rechtop. Niet omdat haar rug het heeft begeven, maar ze is de hele dag aan het stoffen.”

Wil je niet dat je iedere keer het zand dat buiten ligt mee naar binnen neemt, zorg dan voor een schone deurmat, adviseert Marja. ,,Met de mattenklopper natuurlijk, want die dingen zijn er niet voor niets. Maar zelfs dan krijg je niet alles er in één keer uit, dus ik raad aan om de deurmat een nacht om te draaien. Als het even kan leg je hem omgekeerd in het gras, dan doet de zwaartekracht zijn werk en kun je een dag later nóg eens uitkloppen. Datzelfde kun je doen met een kleed, als je er de ruimte voor hebt. Nou, laat dat woestijnzand maar komen. Wij zijn gewapend!”

