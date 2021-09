Hoe je zelf asbest verwijdert? ‘Ga nooit op het dak staan’

poll Betaalbare woningen bouwen speciaal voor leraren en verplegers; in Utrecht willen ze dat doen. Goed plan?

11 september D66 wil dat Utrecht betaalbare huur- en koopappartementen bouwt speciaal voor mensen die in beroepen werken waaraan een tekort is in de stad. Het gaat vooral om leraren en verplegers. Met deze maatregel hoopt de tweede grote partij van Utrecht dat meer mensen ervoor kiezen in deze beroepen te (blijven) werken.