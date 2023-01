Hoe kom je in gesprek met nieuwe buren? Sjoerd leert zijn buren kennen via billboards

Met video Best bekeken huis op Funda, alleen met boot te bereiken, is verkocht: ‘Koper kan plek wel waarderen’

De huizenmarkt mag dan afkoelen, bij de verkoop van een voormalige brugwachterswoning aan de Bolswardervaart in het Friese Dronryp was daar nog weinig van te merken. Bij de makelaar kwamen in korte tijd tachtig biedingen binnen voor het huisje dat alleen met een bootje bereikbaar is en afgesloten is van elektriciteit. Het hoogste bod: bijna het dubbele van de vraagprijs, die was vastgesteld op 85.000 euro.

28 december