Hoe ‘tuinman’ Michel krakersbolwerk omtoverde tot paradijs: ‘Je ziet planten groeien onder je handen’

DNB-president Knot: ‘Woning­markt dreigt vast te lopen’

2 juni Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat deed hij gisteren tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer, waar hij sprak over de risico's in het financiële stelsel. „De woningmarkt is duidelijk oververhit en dreigt zelfs vast te lopen. Voor een deel van de bevolking wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren.”