Hoe woon jij? Vergelijk jezelf met de rest van Nederland

Hoe woont NederlandNaar binnen gluren doen we allemaal wel eens stiekem. En het gras is altijd groener bij de buren, nietwaar? Ben jij benieuwd hoe de rest van Nederland woont? Wij hebben onderzoek gedaan en de antwoorden vind je onderaan dit artikel in de tool. De opvallendste resultaten presenteren we in de infographic.

Volledig scherm © AD

Het onderzoek

Bijna 2.000 Nederlanders werden afgelopen zomer in opdracht van deze krant ondervraagd over hun woonsituatie, hun woondromen en hun mening over een aantal (maatschappelijke) stellingen.

Ben jij benieuwd naar hun antwoorden? Je vindt ze via de tool hieronder. Om de uitkomsten voor jou extra relevant te maken, kun je bekijken hoe vrouwen, mannen en je leeftijdsgenoten hebben geantwoord op de 48 vragen. Ben je meer geïnteresseerd in de antwoorden per provincie? Ook daarop kun je zoeken door te klikken op 'provincie'.

Hoe werkt het?

Simpel: je selecteert hieronder welke sexe jij het meest op jezelf van toepassing vindt, daarna kies je in welke leeftijdscategorie je valt. Of in welke provincie je woont.

Vervolgens selecteer je over welk thema (onderwerp of ruimte in en om het huis) je meer wilt weten.

Tot slot kies je over welk onderwerp je binnen dat thema meer wilt weten, en worden de antwoorden getoond die jouw leeftijds- en geslachtsgenoten hebben gegeven.

Wil je toch liever iets anders weten? Klik dan op 'begin opnieuw'.