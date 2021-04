Hoelang moet een sociale woning sociaal blijven nu projectontwikkelaars meer vingers in de pap krijgen?

Hoelang moet een sociale woning een sociale woning blijven. Lange tijd was dat niet eens een vraag. Een sociale woning werd gebouwd door een woningcorporatie en die doet dat niet voor het snelle geld. Het is simpelweg haar wettelijke doel. Maar nu projectontwikkelaars meer vingers in die pap krijgen, wordt het toch tijd voor een antwoord.



Kijk naar Zoetermeer, waar corporaties in de nieuwe wijk Entree nu een vervallen kantoorgebied naast het station tot nu toe niet één van de geplande 4500 woningen kunnen bouwen. Bijna alle grond is in bezit van ontwikkelaars. Woningcorporaties Vestia, De Goede Woning en Vidomes voelen zich buitenspel gezet.