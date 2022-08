Hoge energieprijzen zorgen voor lange wachtrijen bij isolatie- en zonnepaneelbedrijven

De energierekening blijft maar stijgen en dan moet de winter nog beginnen. Om de energie- en verwarmingskosten voor deze koude maanden wat te drukken, besluiten steeds meer mensen hun huis te isoleren. In 2020 was nog maar 2 procent van de Nederlandse woningen helemaal niet geïsoleerd, blijkt uit cijfers van het CBS. De overige woningen hebben (gedeeltelijke) dakisolatie of bijvoorbeeld dubbelglas. Maar nog niet alle woningen zijn helemaal geïsoleerd, waardoor isolatiebedrijven nog genoeg te doen hebben.

Lees ook Deze invloed heeft het energielabel op de waarde van je huis

,,Normaal gesproken is er in de zomer echt een seizoensdip”, vertelt Piet-Jan Dijkstra, voorzitter van Venin (De Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland). ,,Mensen denken pas aan isoleren als de verwarming aangaat. Dan pas zien ze de noodzaak. Maar nu? Het is al het hele jaar godsgruwelijk druk.”

Quote We verwachten dat deze populari­teit nog wel jaren aanhoudt Doekle Terpstra, Bestuursvoorzitter van installateurskoepel Techniek Nederland

Subsidie is niet meer de belangrijkste factor

Het aantal aanvragen om het huis te isoleren is, volgens Dijkstra, flink gestegen en ook het aantal opdrachten dat hieruit voortkomt is nu ontzettend hoog. ,,Een paar jaar geleden gingen mensen alleen isoleren als er subsidie beschikbaar was. Wij werkten in een aanbod-gestuurde markt, nu blijven de aanvragen het hele jaar door binnenkomen en mensen gaan veel sneller akkoord met een factuur dan een paar jaar geleden.”

De grote vraag naar isolatie komt, volgens Dijkstra, door de stijgende energierekeningen. ,,Natuurlijk is het een flinke investering om je huis te isoleren. Maar tegenwoordig verdien je het binnen twee tot drie jaar terug in plaats van minimaal vijf jaar.” Dit verschil ontstaat doordat mensen met isolatie minder energie verbruiken en dus minder geld hieraan kwijt zijn. “Maar hoeveel je bespaart ligt wel aan wat je laat isoleren. Een nieuwe isolerende voordeur heeft veel minder effect, dan wanneer je de vloer, spouw, glas én het dak isoleert. Dat kan soms wel 30 tot 45 procent schelen op je huidige energieverbruik.”

De energieprijzen blijven maar stijgen, terwijl ook het btw-tarief is verlaagd van 21 naar 9 procent. Lees bij Independer of het slim is om de termijnbedragen aan te passen.

Zonnepanelen

Naast isoleren worden zonnepanelen ook een steeds populairder middel om te besparen op de energierekening, vertelt Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van installateurskoepel Techniek Nederland. ,,Dat merk ik dit jaar echt. De drukte bij installatiebedrijven is gigantisch. Tien jaar geleden hadden we dit nooit kunnen verwachten.”

De populariteit van zonnepanelen is ook terug te zien in cijfers van het CBS. Zo had eind vorig jaar 1 op de 5 huizen zonnepanelen op het dak. Dit zijn ruim 1,5 miljoen woningen. Nederland is daarmee relatief gezien Europees koploper, vertelt Terpstra. ,,Het laat zien dat zonnepanelen niet meer alleen voor de hoge inkomens zijn, maar dat het steeds meer een gemeengoed wordt. Al blijft het een investering, dat realiseer ik me zeer goed.”

Toch kan je ook met de energiebesparing van zonnepanelen het geld terugverdienen. ,,Gemiddeld ligt de terugverdientijd op vijf jaar. Enkele jaren geleden was dat nog zeven jaar. Het wordt dus echt steeds lonender om te investeren in zonnepanelen.”

Op de wachtlijst

Toch kan je niet direct binnen twee weken zonnepanelen op je dak plaatsen. De wachtlijst ligt nu op drie tot zes maanden. Dit wordt veroorzaakt door een personeelstekort van installateurs, maar ook door een materiaaltekort. Terpstra: ,,Er zijn te weinig zogeheten omvormers. Deze zorgen ervoor dat de gelijkstroom van de zonnepanelen omgezet wordt naar wisselstroom. Oftewel de stroom die je thuis gebruikt”, legt Terpstra uit. ,,Het leveren hiervan kan soms een paar maanden duren.”

Want ook bij de zonnepanelen is er geen sprake meer van piekmomenten. ,,Het hele jaar door krijgen wij opdrachten binnen. Het heeft eigenlijk geen zin om te wachten tot we het rustig krijgen. We verwachten dat deze populariteit nog wel jaren aanhoudt.”

Dijkstra verwacht hetzelfde bij de isolatie van huizen. ,,Deze enorme vraag kan nog wel tien jaar duren.” Hierbij komt ook het probleem dat de isolatiebedrijven last hebben van een personeelstekort. ,,Nieuw personeel kan je helaas niet kopen. Mensen moeten het werk willen doen en dan ook een opleiding volgen. Maar we doen er alles aan om de wachttijden in te korten en mensen zo snel mogelijk te helpen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over wonen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.