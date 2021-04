Horeca dicht? Zij bouwden een terras in eigen tuin: ‘Wij voelen ons nooit opgesloten’

‘Ik heb direct een vakantiegevoel’

Helma Verstraeten (33 jaar) woont met man Omar en zoontje Rafael in Nieuwvliet-bad in Zeeuws-Vlaanderen.

,,Nu de lente aanbreekt, zitten we het liefst de hele dag op het terras aan de voorkant van ons huis. Ontbijten, lunchen, avondeten: het is hier altijd heerlijk. Sommigen vragen zich wel eens grappend af wat ik in ‘zo’n uithoek’ van Nederland te zoeken heb, maar echt: de rust en ruimte zijn geweldig. Ik heb direct een vakantiegevoel als ik aan kom rijden en ons witte huis met de leibeuken en lavendelstruiken zie. Ons terras kijkt uit over graanakkers en over de Zeedijk: een populaire plek voor toeristen. Die staan wel eens bewonderend te kijken: wát een mooie tuin. Door corona besef ik me des te meer hoe gelukkig wij met zo’n plek zijn. Wij voelen ons nooit opgesloten.’’