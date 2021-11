Huis is al verkocht, maar dit gezin ziet tóch af van emigratie: ‘Als we dit hadden geweten...’

Jacco pakt een map met daarop de veelzeggende titel De droom en laat tien jaar aan ideeën, begrotingen, tekeningen en bedrijfsplannen zien. ,,We waren hier al heel lang mee bezig. Dimphy is opgegroeid in de buurt van het Ledromeer in Noord-Italië en haar moeder, stiefvader, broer en zus met haar gezin wonen daar. Ieder jaar gaan we daarnaartoe op vakantie en een paar jaar geleden hadden we serieuze plannen om te emigreren, maar kregen we ons huis niet verkocht. Dit jaar, en met een betere woningmarkt, besloten we opnieuw onze droom te volgen.”