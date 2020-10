Huizen krijgen in 2021 funderingslabel

Taxateurs nemen met ingang van juli 2021 een funderingsrisicolabel op in hun taxatierapport. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelde een database waarmee op pandniveau kan worden vastgesteld wat de risico's op funderingsproblematiek zijn. Dat gebeurt aan de hand van dertien factoren, zoals hoogte-, grondwater- en funderingsgegevens.

Don Zandbergen van het KCAF: ,,Een D of E-label betekent niet meteen dat een huis op instorten staat, maar het moet een koper of eigenaar wel aansporen om onderzoek te doen. Het geeft aan dat er urgentie is. En dat geldt voor 250.000 huizen.’’ Er komt een toelichting bij het label waarin staat in welke van de vijf risicocategorieën (A tot en met E) het huis valt en waarom.