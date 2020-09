Huizenkoper: ‘Het scheelt ons 7360 euro als we op 2 januari bij de notaris zitten’

Woningprij­zen in Den Haag stijgen hard: ‘Zelfs expats die hier net zijn, beginnen meteen over kopen’

4 september Coronacrisis of niet, de woningprijzen in Den Haag blijven ongekend hard stijgen. In het afgelopen jaar steeg de gemiddelde woningprijs met maar liefst 10 procent, meldt het bedrijf Calcasa. Van de vier grote steden was alleen in Utrecht de prijsstijging hoger (10,7 procent). Een prijsdaling zit er voorlopig niet in. ,,Alleen als de rente stijgt, gaan we het merken.’’