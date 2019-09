Huizenkoper krijgt schadevergoeding voor fout in woonoppervlak

Een makelaar in Veldhoven is door de mand gevallen nadat een koper ontdekte dat het woonoppervlakte van zijn nieuwe huis veel te ruim was voorgesteld. Volgens het gerechtshof in Den Bosch is de makelaar aansprakelijk en kan de huizenkoper schadevergoeding tegemoet zien.

De uitspraak bewijst dat het voor huizenkopers loont om goed te controleren of de verkoopmakelaar op Funda en in de brochure eerlijk is geweest over het woonoppervlak. Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert kopers om alert te zijn en eventueel stappen te ondernemen als er grove fouten zijn gemaakt. Om dure rechtszaken te vermijden verwijst Eigen Huis naar de geschillencommissie als de makelaar weigert schuld te erkennen.

Argwaan

In de Veldhovense zaak kreeg de nieuwe eigenaar van een tweekapper argwaan toen zijn bank niet in de uitbouw paste. Op de begane grond, in de gang, in de woonkamer en in de uitbouw ontdekte hij tot een meter lengteverschillen ten opzichte van de gegevens in de verkoopbrochure.

Volgens een officiële meting na de levering had de man een huis gekocht met een woonoppervlakte van 88 vierkante meter terwijl er was geadverteerd met een afmeting van 105 vierkante meter.

Gevecht

Quote Je gelooft het eerst niet. Ik voelde me ontzettend bedrogen en was ontzettend boos Gedupeerde huizenkoper Het was het begin van een lang gevecht, aldus de 42-jarige Veldhovenaar die niet met naam in de krant wil maar andere huizenkopers wel wil waarschuwen. ,,Je gelooft het eerst niet. Ik voelde me ontzettend bedrogen en was ontzettend boos’’, zegt hij. De makelaar erkende weliswaar dat er een fout was gemaakt maar ging niet in op zijn verzoek om schadevergoeding. ,,Het was zo frustrerend. Of het nou bewust of onbewust is gebeurd doet er voor mij niet toe. De makelaar zat er faliekant naast en ik kreeg iets anders geleverd dan afgesproken.’’

Een rechtszaak tegen de verkopers verloor de koper. Ook in een procedure tegen de makelaar ging hij in eerste instantie onderuit. Het verschil werd gemaakt door een uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar. De hoogste rechter bepaalde dat een huizenkoper erop mag vertrouwen dat informatie over woonoppervlakte in overeenstemming is met de officiële meetinstructie. In hoger beroep krijgt de man nu alsnog gelijk. De makelaar zit fout en mag zich verschuilen achter de adviseur die een rekenfout maakte bij bestudering van de bouwtekening, oordeelde het hof.

Claim

De rechter bepaalt in een later stadium de hoogte van de schadevergoeding. Voor het huis betaalde de koper 213.750 euro. Voor de ‘ontbrekende’ 17 vierkante meter claimt hij 34.607 euro van de makelaar.

Vereniging Eigen Huis laat weten dat makelaars in het verleden regelmatig sjoemelden met berekeningen en metingen. Vanwege de oververhitting op de woningmarkt en de focus op prijs per vierkante meter was het vooral een fenomeen in de grote steden. Om de vraagprijs te rechtvaardigen werd voor het gemak (maar onterecht) bijvoorbeeld een balkon of gangkast tot het woonoppervlakte gerekend.