Huizenkopers halen alles uit de kast: ‘Ze zoeken de randjes op’

Met een gemiddelde verkoopprijs van 410.000 euro voor bestaande woningen, bereikt de oververhitte woningmarkt een kookpunt. Er staan bij de NVM-makelaars nog maar 15.000 huizen te koop. Dat is 50 procent minder dan een jaar geleden en wat er op de markt komt, is sneller weg dan ooit. Binnen 24 dagen is het hele verkoopproces doorlopen, gemiddeld. De problemen voor woningzoekenden spelen in het hele land en bij verschillende type woningen, al komen er relatief best wat appartementen vrij.