Huizenkopers trekken trukendoos open en nemen risico met financiering

Financieel 'vreemd­gaan': 'Ze had alle winkeltas­sen onder de autostoel verstopt’

17 maart Het is een vorm van overspel, maar dan zonder verliefdheid of lust, en mét je portemonnee. Verzwijg jij aankopen voor je partner? Hou je schulden achter? Of heb je een geheime spaarrekening? Dan ga je financieel vreemd, en ook dat is niet goed voor een relatie. Hoe kun je jullie geldtaboes doorbreken?