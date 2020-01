Huizenkopers zetten hypotheekrente veel langer vast

De rente is zó laag, dat huizenkopers hem tegenwoordig langer vast laten zetten. Of ze grijpen hun kans door een oude hypotheek over te sluiten om zo van de lage rente te profiteren. Dat blijkt uit gegevens van bemiddelaar De Hypotheker.

Vijf jaar geleden koos slechts een kwart van de huizenkopers voor een rentevaste periode van twintig jaar. In 2019 gold dat voor bijna de helft. De 20-jaars rente is nu het meest populair. De rente voor dertig jaar vast wordt door bijna een kwart van de huizenkopers gekozen. Drie jaar geleden was dat nog negen procent.

De Hypotheker constateert ook dat steeds meer Nederlanders vanwege de aanhoudend lage rente ervoor kiezen hun hypotheek over te sluiten. Zo kunnen zij profiteren van lagere woonlasten, al moeten ze in veel gevallen wel een boete betalen aan hun geldverstrekker. Over heel 2019 nam het aantal Nederlanders dat zijn hypotheek heeft overgesloten met 29,3 procent toe in vergelijking met 2018. Via hypotheekregistratienetwerk HDN kwamen soortgelijke cijfers naar buiten. De groep gepensioneerde oversluiters is zelfs met 42 procent gestegen, naar circa 26.000 aanvragen.

Ook in 2020 nog gunstig