Huizenprijzen stijgen met meer dan 8 procent

binnen&buiten Karakteris­tie­ke tuinderswo­ning in modern jasje

12 september Martijn Spiering en Kelly van der Helm verkopen hun vrijstaande eengezinswoning aan de Middel Broekweg in Honselersdijk. Het huis dat ze drie jaar geleden ook al op het oog hadden, is nu wel vrij. Wij namen een kijkje in hun woning voor de rubriek Binnen&Buiten.