Huren én kopen te duur, waar moet je als starter dan wonen?

Door de verdubbeling van de hypotheekrente zijn de maandlasten voor een koopwoning in minder dan een jaar tijd ook twee keer zo hoog geworden. En in het afgelopen kwartaal was er in Nederland sprake van een gemiddelde huurstijging van 17,1 procent. Vooral kamers werden duurder. Maar ook de huur van appartementen steeg met ruim 16 procent. Den Haag spant met een prijsstijging van 20 procent de kroon.

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt op de TU Delft, ziet nog niet zo snel verandering komen in de stijgende huurprijzen. ,,Door nieuwe wetgeving zijn de huurprijzen niet langer direct gekoppeld aan de inflatie maar aan loonstijgingen. Maar door de hoge inflatie stijgen de lonen voorlopig ook nog wel even. Binnen de verschillende cao’s zie je loonstijgingen van 4 tot ver boven de 10 procent.”

,,Dankzij de stijgende lonen zijn de stijgende huurprijzen natuurlijk makkelijker te dragen. Maar dan heb je nog altijd de torenhoge energiekosten en gestegen prijzen in de supermarkt. Dus de koopkracht gaat in de meeste gevallen wel achteruit. De kosten kunnen in sommigen wel tot 40 tot 50 procent oplopen.”

Daling hypotheekrente onwaarschijnlijk

Waar je op de energiemarkt hulp van de overheid ziet middels een energieplafond, is dat op de huurmarkt ook aanstaande. Minister De Jonge komt met een ‘middenhuurplan’ waarmee de prijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag moet gaan. Volgens Boelhouwer betekent dat echter niet dat er meteen ook heel veel betaalbare woningen bijkomen.

,,Verhuurders kunnen creatief aan de slag met het zogeheten stappenplan waar op basis van de voorzieningen in een appartement de prijs kan worden bepaald. En nog erger, mogelijk trekken investeerders zich uit dit soort projecten terug omdat er te weinig rendement gehaald kan worden. ,,Per saldo komen er dan wellicht juist minder betaalbare huurwoningen bij”, stelt Boelhouwer.

Quote Wat de hypotheek­ren­te gaat doen, is gewoon lastiger te zeggen. We zien stijgingen en dan weer dalingen. Peter Boelhouwer

Ondanks deze onzekere factoren is de huurmarkt volgens Boelhouwer makkelijker te voorspellen dan de koopmarkt. ,,Wat de hypotheekrente gaat doen, is gewoon lastiger te zeggen. We zien stijgingen en dan weer dalingen. De meeste economen verwachten dat we de meeste rentestijgingen wel gehad hebben, maar dat de onzekerheid groot blijft. Maar een daling terug naar 1,5 procent hypotheekrente lijkt onwaarschijnlijk.”

Lastiger dan ooit

Met zowel stijgende hypotheekrente als huurprijzen is het voor starters (en andere woningzoekenden) lastiger dan ooit om een geschikte woning te vinden. Gevolg daarvan is onder meer dat jongeren steeds langer thuis blijven wonen. Volgens het CBS waren in 2020 jongeren gemiddeld 23,7 jaar toen ze uit huis gingen, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. En op 1 januari 2022 woonde 89,2 procent van de 18-jarigen nog bij een of beide ouders. Met 25 jaar was dat 30,8 procent, en van de 29-jarigen was 11,1 procent nog thuiswonend.

Quote Naast langer thuiswonen zie je ook steeds meer andere vormen van samenwonen, bijvoor­beeld twee alleen­staan­den in één huis Peter Boelhouwer, TU Delft

,,Naast langer thuiswonen zie je ook steeds meer andere vormen van samenwonen”, zegt Boelhouwer. ,,Er zijn veel pleidooien om dat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld twee alleenstaanden in één huis. Een andere trend zijn tijdelijke woningen zoals containerwoningen, tiny houses of andere circulaire en modulaire oplossingen. Als je nu gaat bouwen, ben je gewoon een paar jaar verder.”

Boelhouwer vervolgt: ,,Met deze flexibele schil heb je sneller resultaat en kun je in de toekomst makkelijker omschakelen. Waar de overheid ook op inzet, is het omtoveren van bestaande panden. Nu zie je dat daar bijvoorbeeld Oekraïners in worden opgevangen, maar het zou op de lange termijn ook een oplossing voor de woningnood in Nederland kunnen zijn.”

‘Hoop vertraging’

Volgens Boelhouwer zijn deze alternatieven hard nodig aangezien het bouwen van nieuwe woningen nog wel even zou kunnen gaan duren. ,,Hoe de overheid omgaat met de stikstofwet wordt heel belangrijk. Ik zie daar nog wel veel problemen. Het wordt allemaal steeds ingewikkelder waardoor je op middellange termijn een hoop vertraging krijgt. En dan komt de Omgevingswet er ook nog aan. Die gaat ook nog zorgen voor veel vertraging. Er zijn gewoon te weinig ambtenaren om het allemaal soepel te implementeren."

,,Deze problemen worden echt wel onderkend en er wordt ook aan gewerkt. Maar je hebt ook gewoon te maken met economische tegenwind. Hoe je daarmee omgaat, hangt heel erg af van de politieke keuzes die er worden gemaakt. Wil je per se vasthouden aan binnenstedelijk bouwen, of kies je toch voor uitbreiding buiten de stadsgrenzen?”

