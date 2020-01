Huren vrije sectorwoningen blijven stijgen

De huurprijs van aangeboden vrije sectorwoningen is het laatste kwartaal van 2019 met 4,8 procent gestegen. Hoewel dat percentage een paar punten boven inflatieniveau zit, is het het vierde kwartaal op rij dat de prijsstijging onder de vijf procent blijft. Woningplatform Pararius, dat de cijfers verzamelt, spreekt over afkoeling van de markt. De Woonbond is kritischer.

Wie vorig kwartaal een huurhuis betrok met een prijs van meer dan 720 euro per maand (vrije sector), was gemiddeld 16,77 euro per vierkante meter kwijt. Dat gemiddelde wordt behoorlijk omhoog getrokken door Amsterdam, waar de vierkante meterprijs op 23,68 euro zit.

In Nederland bestaat zo'n 12 procent van de woningvoorraad uit vrije sectorwoningen. De verschillen in prijzen zijn per gemeente groot. In sommige delen van het land worden huurwoningen nog steeds flink duurder. De prijzen in Bussum stegen het hardst: daar betaalden nieuwe huurders 15,49 euro, ruim 14 procent meer dan het vierde kwartaal van 2018. Ook in Amersfoort werd een stijging van 14 procent gemeten. In Apeldoorn betaalden nieuwe huurders zo’n 12 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2018.

In de grafiek hieronder kun je zelf een gemeente selecteren en de prijsontwikkeling zien vanaf 2010.

Apeldoorn

Erik Keizer van makelaarskantoor Domica Apeldoorn merkt op dat er tegenwoordig meer vraag is vanuit de Randstad of andere grotere steden zoals Arnhem en Amersfoort. ,,Deze huizenzoekers gaan verder kijken en Apeldoorn ligt op een strategisch aantrekkelijke locatie ten opzichte van andere middelgrote steden. Ook starters en jonge stellen gaan vaker eerst huren omdat zij op dit moment nog niet kunnen kopen. Dit duwt de vraagprijs van vrije sectorwoningen in Apeldoorn omhoog.”

Quote Starters en jonge stellen gaan vaker eerst huren omdat zij op dit moment nog niet kunnen kopen Erik Keizer, makelaar

In de vijf grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) was de prijsstijging kleiner: niet meer dan 3,4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal (Q4) van 2018. In de eerste drie kwartalen van 2019 werden er nog wel grote prijsstijgingen gemeten. Zo nam de gemiddelde huurprijs in de vrije sector in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven in het eerste kwartaal van 2019 nog toe met minimaal 7,6 procent.

Vraag blijft groot

In vergelijking met de koopmarkt groeit de vrije huursector minder hard, beschouwt Jasper de Groot, directeur van Pararius. Het laatste kwartaal van 2019 stegen de prijzen van koopwoningen in Nederland met 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. ,,Toch zijn de problemen in de vrije sector huurmarkt nog niet opgelost. De vraag naar woningen wordt niet minder en het aanbod neemt niet snel genoeg toe”, aldus De Groot.

De Woonbond wijst erop dat vrije sectorwoningen überhaupt voor veel mensen niet of nauwelijks betaalbaar zijn. Woordvoerder Marcel Trip: ,,Een stijging van 4,8 procent is nog steeds een fors bedrag. Dat de stijgingen voorheen groter waren doet daar niets aan af.” De laagste inkomensgroepen ontvangen huurtoeslag, maar huurders in de vrije sector betalen de volle mep. Er is geen wettelijk maximum. Alleen de jaarlijkse huurverhoging is vaak gemaximaliseerd in het huurcontract.

Quote Een stijging van 4,8 procent is nog steeds een fors bedrag. Dat de stijgingen voorheen groter waren doet daar niets aan af Marcel Trip, Woonbond

Veel mensen die huren in de vrije sector kunnen geen kant op. Neem Hanneke (28) uit Groningen, die niet met haar echte naam genoemd wil worden. Na haar studie wilde ze samenwonen met haar vriend. Ze hebben allebei een vaste baan, maar door een studieschuld kunnen ze te weinig lenen voor een koophuis. ,,Nu huren we noodgedwongen in de vrije sector voor 1100 euro per maand, terwijl we voor dat bedrag makkelijk een hypotheek kunnen aflossen.’’