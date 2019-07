Huur vrije sector stevig omhoog, nieuwe woningen worden kleiner

‘Middenhuur nog altijd schaars en peperduur’

3 juli Er is nog altijd een groot tekort aan betaalbare huurwoningen, ook al is het aantal huizen in het zogeheten middensegment de afgelopen jaren bijna verdubbeld. Deze huurwoningen zijn vaak erg duur. De starthuur ligt vaak al bijna op 1000 euro per maand. Dit stellen economen van Rabobank in een nieuw rapport.