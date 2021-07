Huurcorporaties leden miljoenenschade door afspraken liftbouwers

Huizenprij­zen weer harder gestegen, aantal aankopen stabili­seert

De bedragen die mensen neertellen voor koopwoningen bereikten in juni opnieuw een recordniveau. De verkoopprijs steeg het meest in twintig jaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Het aantal transacties op de huizenmarkt was begin dit jaar nog heel hoog, maar keert nu weer terug naar een normaal niveau.