Huurders die onterecht geen toeslag kregen vanwege hoge huur tóch in aanmerking

Na lang gesteggel heeft het kabinet besloten dat huurders van wie onterecht hun toeslag is stopgezet, toch in aanmerking komen voor compensatie. Het gaat om een groep Nederlanders die eenmalig te veel inkomen had, waarna hun verworven recht voor goed werd afgepakt. Dat mag niet, oordeelde de Raad van State vorig jaar.

Het kabinet legt de wet na die uitspraak anders uit. Op aandringen van het CDA in de Tweede Kamer wordt het voor huurders die zijn gedupeerd mogelijk om tot vijf jaar terug hun toeslag op te vragen. De Belastingdienst beoordeelt hoeveel geld deze mensen nog krijgen.

Het is misschien een wat ingewikkelde kwestie, maar hier komt het op neer: alleen als de huur van je woning onder de sociale huurgrens ligt (737 euro in 2020), heb je mogelijk recht op huurtoeslag, afhankelijk van je inkomen of vermogen. Maar de huur stijgt elk jaar en dan kun je dus door die grens heen gaan. Voor de mensen die in zo’n huis wonen, geldt het ‘verworven recht’. Zij krijgen, als ze daar recht op hadden vanwege hun inkomen, ook na het passeren van de sociale huurgrens nog steeds huurtoeslag.

Flexwerkers

Maar dat verworven recht verdween als ze enkele maanden te veel inkomen hadden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Niet alleen voor die maanden, maar ook daarna als hun inkomen weer terugviel. ,,Dat gebeurde geregeld”, legt Marcel Trip van de Woonbond uit. ,,Bijvoorbeeld als flexwerkers in een bepaald seizoen wat meer konden werken. Of als je een ontslagvergoeding had gekregen. Dat geld is bedoeld om een periode te overbruggen naar ander werk, maar zou er dus voor kunnen zorgen dat je als werkloze voor goed je huurtoeslag kwijt was.”

De nieuwe uitleg van de wet betekent dat vanaf het jaar 2019 weer huurtoeslag kan worden aangevraagd door deze groep. Een aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 kan tot 1 september 2020 via de Belastingdienst afdeling Toeslagen worden ingediend. Met betrekking tot eerdere jaren gaat de Belastingdienst op verzoek alles vanaf 2014 opnieuw beoordelen. Huishoudens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst afdeling Toeslagen kunnen zich tot 1 januari 2021 melden.