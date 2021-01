Huurders Jan en Wim uit Deurne hebben nieuw huis en winnen rechtszaak: ‘Gerechtigheid’

Grote steden vragen minister: ‘Laat ons malafide verhuur­ders aanpakken’

18 januari Te hoge huren, slecht onderhoud én verkamering. Dat steeds meer huizen door beleggers en malafide pandjesbazen worden opgekocht, is de gemeente een doorn in het oog. Er ligt een wetsvoorstel van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op tafel om precies dat probleem in de grote steden aan te pakken. Maar het is lang níet genoeg, vinden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ze pleiten voor een verruiming van de opkoopbescherming én een nieuw systeem van verhuurvergunningen.