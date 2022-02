Huurwoningen in Apeldoorn ijskoud: ‘Ik slaap met een muts op’

vraag 't vtwonen Kringloop­tips: combineer een modern interieur met karakteris­tie­ke elementen

De populariteit van vintage in het interieur is een blijvertje. Oude spullen hergebruiken in de moderne woonkamer is duurzaam en kan het karakter geven dat een huis verdient, vindt Marlon Zwier van vtwonen. Ze vertelt over haar eigen aanpak en geeft kringlooptips.

25 februari