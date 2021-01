Hypotheekrente voor ‘20 jaar vast’ bereikt nieuw laagterecord

Remarkable 2 review: hoe voelt en werkt deze ‘papieren’ tablet?

5 januari Nog altijd wint de nieuwe digitale wereld in rap tempo terrein op de oude, analoge wereld. Die laatste is weliswaar aan de verliezende hand, maar heeft nog altijd verschillende bastions waarin zij dapper standhoudt. Lezen vanaf papier is één van die dingen, maar daar komt met de reMarkable 2 misschien wel verandering in.