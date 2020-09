Hypotheekrente voor het eerst in half jaar omlaag

Rioolkast pal voor woning na twee jaar nog niet weggehaald

17 augustus ,,Binnen een paar dagen is de rioolkast weg”, zo zei wethouder Marco Stam in 2018 stellig over een groene kast die pal voor het raam van een woning aan de Hazelaarlaan staat. We zijn twee jaar verder en nu blijkt: de kast gaat helemaal niet weg. De gemeente Dordrecht kan haar belofte niet nakomen.