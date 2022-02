Hypotheekrentes stijgen stuk steviger

Al sinds oktober kruipt de hypotheekrente omhoog , zij het met stapjes van 0,01 of 0,03 procentpunt. ,,Dat maakte weinig verschil, maar nu zie je andere dingen gebeuren”, zegt Lankreijer-Kos. Sommige geldverstrekkers hebben al met 0,15 procentpunt verhoogd. Op een huis van 300.000 scheelt dat 30 euro in de maandlasten. Als je van plan bent een huis te kopen, scheelt het zo 5000 tot 10.000 euro aan maximale hypotheek.”

Huizenmarkt Nederland in top 5 van sterkste prijsstijgingen in EU

Inflatie

De inflatie in Europa is erg hoog, in Nederland in januari zelfs 7,6 procent. Dat komt met name door de hoge prijzen voor energie, maar ook andere producten worden steeds duurder. De centrale bank in de Verenigde Staten heeft al aangekondigd de rentes te verhogen. De Europese Centrale Bank (ECB) haalt om te beginnen de voet van het gas door opkoopprogramma's van staatsleningen af te bouwen. Daarmee brengen ze de rente kunstmatig omhoog, bedoeld om daarmee de inflatie af te remmen.