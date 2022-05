Hypotheker: Snelle stijging hypotheekrente voorbij

Minder tuinen vol met tegels: ‘Vroeger wist niemand wat een wadi was’

Werken in de tuin? Daar had menig Nederlander helemaal geen tijd voor. Tot corona kwam, en iedereen massaal groene vingers ontwikkelde. Sindsdien neemt het aantal betegelde tuinen in bijvoorbeeld Amersfoort zienderogen af, merken belangenclubs. ,,Vroeger wist niemand wat een wadi was, nu wel.’’

10 mei