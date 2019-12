Ieder jaar dezelfde boom, is dat wel zo duurzaam?

Elk jaar een nieuwe kerstboom kopen, vier weken versierd in de woonkamer laten staan en dan weer weggooien. Is dat wel zo duurzaam? Op een groeiend aantal plekken in Nederland kun je op een andere manier aan een boom komen, bijvoorbeeld door er een te huren of te ‘adopteren’. Als je voor de meest duurzame kerstboom wilt gaan, wat is dan de beste keuze?