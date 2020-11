Ieder jaar dezelfde kerstboom, is dat wel zo duurzaam?

Toch valt er wel íets over te zeggen, want belangrijker nog dan de boomsoort is hoe je ermee omgaat. Als je er dertig kilometer voor omrijdt, dan is de winst van een meer duurzame boom al teniet gedaan, waarschuwt Milieu Centraal. De levenscyclus van een boom staat namelijk gelijk aan 25 kilometer autorijden. Als je hem op een stapel laat verbranden, heeft dat uiteraard een grotere negatieve invloed. Elke drie jaar een nieuwe nepboom is óók milieuvervuilend. Stelregel is dat je de belasting vermindert als de boom zo lang mogelijk meegaat.



Laat dat nou net het uitgangspunt zijn van de initiatiefnemers van Adopteer een Kerstboom. Woordvoerder Frans Kerver ziet de populariteit toenemen. ,,Er is een groeiende behoefte bij mensen om van een kerstboom geen wegwerpboom te maken.” Het principe: je haalt de (ecologisch gekweekte) boom op bij een uitgiftepunt in de buurt en brengt hem begin januari nog in de pot terug. De boom wordt dan herplant in de aarde en volgend jaar haal je hem weer op. Dat lukt meestal drie tot vijf jaar, dan is hij ‘op'.



,,Het leukste is dat mensen gehecht raken aan hun boom”, zegt Kerver. ,,Ik heb een klant in Groningen die wel tien jaar op rij terugkwam, al zag die boom er niet meer uit. Ze had er zelf andere takken tussen gestoken zodat het nog enigszins op een kerstboom leek.”